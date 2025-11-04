Isparta’da Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Yapılan aramalarda,
359,26 gram Skunk,
1,80 gram Esrar,
1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü