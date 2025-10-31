Isparta’da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: 2 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda 79 litre sahte veya kaçak şişelenmiş alkol, 12 adet aroma kiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 6 bin dal boş makaron ve 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç elde etmeye yönelik kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü



