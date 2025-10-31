Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gramdan Fazla Madde Ele Geçirildi, 4 Şüpheliye İşlem

Isparta - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 20,19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler:

15,57 gram metamfetamin ,

, 3,62 gram bonzai ,

, 1 gram esrar ,

, 1 adet hassas terazi ,

, 2 adet aparat ,

, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20.080 TL nakit para.

Operasyonlarda:

2 şüpheli , “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem gördü.

, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem gördü. 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunulabilir. Narvas Projesi kapsamında tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilmektedir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü



