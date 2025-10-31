Isparta’da Narkotik Ekiplerinden Yoğun Denetim: 3 Tutuklama, 530 Kişiye Eğitim
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 05 - 11 Ekim 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.
Bu süreçte düzenlenen 12 ayrı operasyonda,
Kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid,
1,39 gram Metamfetamin,
12,50 gram Esrar,
110 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 16 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan, 4 şüpheli hakkında ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan adli işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, aranan 7 şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, farkındalık çalışmalarına da önem veren ekipler, 5 ayrı etkinlikte toplam 530 kişiye “Narkogençlik” projesi kapsamında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.
Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü