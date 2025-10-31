Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 1,30 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
Isparta - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 paket halinde 1,30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda:
- 1 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem gördü.
- 1 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı ve 16 Ekim 2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü