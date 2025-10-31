Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nde artık ANKARA SİMİDİ satışta!

ISPARTA’YA BÜYÜK MÜJDE!

0 543 932 05 32

Lezzetin adresi Nur Pastanesi, taptaze ürünlerine şimdi bir klasik daha ekledi: Ankara Simidi!Kahvaltıların vazgeçilmezi, çıtır dokusuyla enfes bir lezzet deneyimi sizi bekliyor.Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren, zeytinyağlı poğaçalar, börekler, pizzalar, tatlılar ve yaş pastalar ile sofralarınıza mutluluk katıyoruz.Dilerseniz Migros Yemek, Getir Yemek, Trendyol Yemek veya Yemeksepeti’nden sipariş verin, lezzet evinize gelsin!Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)