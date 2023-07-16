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Isparta'nın Tadı: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Çeşit Dondurma Seçeneği

Isparta'nın Tadı: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Çeşit Dondurma Seçeneği
ISPARTA
G.Tarihi: 16.07.2023 15:59
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"Yazın Vazgeçilmezi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinin Serinleten Dondurma Çeşitleriyle Tanışın"

Isparta'nın gözde mekanlarından biri olan Nur Pastanesi Demirköprü şubesinin halkımızdan gördüğü yoğun ilgi ve siparişler için teşekkürlerini iletmekten büyük mutluluk duyuyor. Bayram boyunca yapılan tatlı siparişleri ve ziyaretler, Nur Pastanesi ailesine duyulan güvenin bir göstergesi oldu.

Nur Pastanesi, Demirköprü şubesiyle sadece bayram döneminde değil, yıl boyunca da kaliteli ve lezzetli ürünlerini halkımıza sunmaya devam ediyor. Özel tasarımlı pastalar, enfes baklavalar ve özellikle yeni ürün olan  Kardelen Tatlısı ile adeta Isparta'ya nam saldı.
Ayrıca, sıcak yaz aylarında serinlemek için mükemmel bir seçenek olan Nur Pastanesi'nin dondurma reyonları, birbirinden lezzetli ve ferahlatıcı çeşitlerle dolu.

 Kakaolu, sade, Korkuteli'nin meşhur yanık dondurması, vişneli, limonlu, tahinli, bitter çikolatalı, fıstıklı, bal bademli, fındık krokanslı, karadutlu, cevizli, orman meyveli, böğürtlenli, karamelli, muzlu, çilekli ve kavunlu gibi 20 farklı dondurma çeşidiyle damaklarınızı şenlendirebilirsiniz.

Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünlerin yanı sıra, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla da öne çıkıyor. Alo Paket hizmeti sayesinde istediğiniz tatlıları veya dondurmaları kolaylıkla sipariş edebilir ve evinize kadar getirtme imkanına sahipsiniz.
Eğer siz de lezzetli tatlılara ve ferahlatıcı dondurmalarına Nur Pastanesi kalitesiyle ulaşmak isterseniz, Demirköprü şubesine uğramanız veya Alo Paket hizmetini kullanmanız yeterli. Nur Pastanesi'nin lezzetli dünyasında kendinizi şımartın ve harika tatlarla dolu bir deneyim yaşayın.

İletişim Bilgileri:Nur Pastanesi - Demirköprü Şubesi Adres: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta
Alo Paket Telefonları: 0 532 552 42 84 
 0 543 932 05 32
Not: Gece 01:00'a kadar açıktır.

"Tatlı Severlerin Adresi: Nur Pastanesi'nde Lezzet ve Kalite Bir Arada"
 
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