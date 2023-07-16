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Birlik ve beraberliğin sembolü 15 Temmuz’da imece usulü inşa edilen Kız Kur’an Kursu açıldı

Birlik ve beraberliğin sembolü 15 Temmuz’da imece usulü inşa edilen Kız Kur’an Kursu açıldı
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Birlik ve beraberliğin sembolü 15 Temmuz’da imece usulü inşa edilen Kız Kur’an Kursu açıldı
Başkan Başdeğirmen: “Köylerimize her türlü hizmeti ulaştırmaya devam ediyoruz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde hayırseverlerin de destekleriyle Küçük Hacılar Köyüne kısa sürede Kız Kur’an Kursu inşa edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde açılışı yapılan Kur’an Kursu’na 15 Temmuz Kız Kur’an Kursu adı verildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehitlerimizin adına yakışan, birlik ve beraberliğimizi anlatan, imece usulü yapılan bu güzel Kur’an Kursumuza 15 Temmuz ismini vererek, o ismi de taçlandırmış olduk” dedi.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir merkezinde yaptığı hizmetlerin yanı sıra ilçe, belde ve köylerden gelen talepleri de geri çevirmiyor. Bunlardan birisi de Küçük Hacılar Köyü oldu. Başkan Başdeğirmen, 15 Nisan 2023 tarihinde Küçük Hacılar Köyünde hayırseverlerinde destekleriyle temeli atılan Kız Kur’an Kursunu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde açacakları sözünü vermişti. Yapım çalışmaları kısa sürede tamamlanan 15 Temmuz Kız Kur’an Kursunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, İl Genel Meclisi ve AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti teşkilatları mensupları ile vatandaşlar katıldı.
Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız, Kur’an Kursunun temelinin atıldığı gün Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in açılış için tarih verdiğini ve bu sözünü yerine getirdiğini söyledi. Yıldız, “Başkanımız her sözünü yerine getiriyor. Köyümüze doğalgaz sözü vermişti. Bu ay sonunda altyapı çalışmalarının başlayacağını belirttiler. Valimize, belediye başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz Kız Kur’an Kursunun verdikleri tarihte açılışını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Kur’an Kursundamemlekete faydalı, dinini, imanını, küçüğünü büyüğünü, vatanını, milletini, bayrağını ve ezanını bilen çocuklar yetiştirileceğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Bu güzel çalışmayı sonuca ulaştırdık. 15 Nisan’dan önce buraya gelmiştik. O gün Kur’an Kursumuzun hocası beni davet etmişti. Kullanışsız bir Kur’an Kursu vardı, bizden yeni bir Kur’an Kursu talebinde bulundu. Biz de sizlerde yardımcı olacaksanız yaparız dedik. Belediye olarak değil, halkımızın da yardımıyla imece usulüyle yapmamız gerektiğini söyledik. 15 Nisan’da temelini attık. 15 Temmuz’a burayı yetiştirme sözü vermiştim. Yağışlarda engel oldu ancak Kur’an Kursunu 65 gün çalışarak tamamladık. Buranın yapımında malzemeleri hayırseverler verdi. İsmini de köydeki büyüklerimizle istişare sonrasında 15 Temmuz Kız Kur’an Kursu olarak belirledik. Şehitlerimizin adına yakışan, birlik ve beraberliğimizi anlatan, imece usulü yapılan bu güzel Kur’an Kursumuza 15 Temmuz ismini vererek, o ismi de taçlandırmış olduk”ifadelerinde bulundu.
Küçük Hacılar Köyü Kız Kur’an Kursunun imece usulü yapılmasının değerinin önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Daha önce buradaki camimizin çevre düzenlemeleri, tuvalet ve şadırvanın bakımını yapmıştık. Milletvekillerimiz, il genel meclisi başkanımızla beraber sayın valimizin talimatlarıyla köylerimizin ihtiyaçları olan her türlü hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz. Elimizden gelenden çok daha fazlasını sizler için, köylerimiz için yapmaya gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Rabbim bizlere tekrar 15 Temmuz yaşatmasın diyerek saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.
Küçük Hacılar Köyüne Kız Kur’an Kursu binası kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve hayırseverlere teşekkür eden AK Parti Milletvekili Osman Zabun, “Güzel bir eser kazandırıldı. Çok nadide bir mekan. Bizim yaşam tarzımızı belirleyen, ahlakımızı, davranışlarımızı, inanışlarımızı belirleyen yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi öğrenmekte ancak böyle bir binada olur ve böyle bir binaya yakışır diye ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Kur’an-ı ya öğrenen olun ya öğreten olun diyor. Bu binayı anlamlı kılacak şey bu binada okuyacak olan kızlarımız, küçüklerimiz, annelerimiz ve bacılarımızdır diye düşünüyorum. Onların gayretleri bu binayı çok daha anlamlı kılacaktır. Binanın yapılmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun” görüşlerinde bulundu.
Vali Aydın Baruş da Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da sinsice kendisini arkadan bıçaklamak isteyen FETÖ terör örgütünün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, bu darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran tüm vatandaşlar ile göğsünü silahlara, uçaklara, helikopterlere siper eden kahraman şehitler ve gaziler sayesinde engellendiğini söyledi. Bu mücadelenin millet iradesinin hakim kılınması mücadelesi olduğuna değinen Vali Baruş, “Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ama bizler onların anısını yaşatmak için yaptığımız okullara, sağlık kuruluşlarına ve diğer kamu müesselerine vermeye gayret ediyoruz. Bugün de köyümüzdeki Kur’an Kursuna 15 Temmuz ismini veriyoruz. 15 Temmuz ismini tercih eden başta belediye başkanımız olmak üzere Küçük Hacılar köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize olan bir minnet borcunu ödemişler. Kısa süre sonra Küçük Hacılar Köyümüz doğalgaza kavuşacaktır. Türkiye’de sayılı köyde doğalgaz var. Isparta’nın köyleri doğalgaza kavuşuyor. Hayırlı olsun. Emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanımıza, bakanlığımıza ve firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Köylerde bu rahata ulaşmak büyük imkan. Bunu ülkemizin büyüklüğüne sayın cumhurbaşkanımızın liderliğine bağlamak lazım. Doğalgazın buralara getirilmesi altyapı olarak ciddi masraf. Devletimiz, hükümetimiz bu masrafı üstleniyor. Yeter ki köylülerimiz köylerde kalsın, tarım ve üretim yapsın ve köylerinde mutlu şekilde yaşasınlar. Kur’an Kursumuzda kızlarımız, kadınlarımız eğitim alacaklar. Burada 4-6 yaş grubunda yavrularımız din eğitimi alacaklar ve vatanına, milletine faydalı olacaklar. Binanın bitirilmesinde emeği geçen hayırseverlere, belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde kullandı.
Konuşmaların ardından imece usulü inşa edilen Küçük Hacılar Köyü Kız Kur’an Kursuna katkı sunan hayırsever vatandaşlara protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi verildi. Daha sonra Kur’an Kursunun açılış kurdelesi kesildi. Kur’an Kursunda kız çocukları, protokol üyelerine Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu.
Küçük Hacılar Köyündeki vatandaşlarda yeni Kur’an Kursunun inşa edilmesinden dolayı duydukları mutluluklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve hayırseverlere teşekkür ettiler.
 
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