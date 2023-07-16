Eğirdir Triatlon Yarışmaları Yine Muhteşemdi!





















































































Eğirdir İlçesi'nde bu yıl 20.'si düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası, 498 sporcunun katılımıyla sona erdi. Cumartesi günü gerçekleşen yarışların ödül töreni programına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen’in yanı sıra Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve protokol üyeleri katıldı.Yarışlar, farklı kategorilerde gerçekleştirildi. Elit Erkek, Elit Kadın, Genç Erkek, Genç Kadın, Yıldız Erkek, Yıldız Kadın, M3 Erkek ve M3 Kadın sporcular arasında mücadele edildi.Elit Erkekler kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emir Aracı birinci, İzmir B. Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Kıvanç Şahinkaya ikinci ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Burçak Özer üçüncü oldu.Elit Kadınlarda ise İzmir B. Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Özlenen İpek Günat birinci, Batı Akdeniz Macera Spor Kulübünden Elif Or ikinci oldu.Genç Erkeklerde İzmir B. Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Taha Eren Coşkun birinci, İzmir B. Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Arda Aracı ikinci ve Balıkesir B. Belediyespor Kulübünden Bahadır Furkan Özer üçüncü oldu.Genç Kadınlarda ise Pamukkale Su Sporları Gençlik ve Spor Kulübünden Damlanur Demirbaş birinci, Batı Akdeniz Macera Spor Kulübünden Derya Uluçay ikinci ve Triatlon Spor Kulübünden İlkim Ardıç üçüncü oldu.Yıldız Erkeklerde Çelpa Spor Kulübünden Doruk Topaloğlu birinci, Çelpa Spor Kulübünden Türker Kemal Kıyak ikinci ve İda Gençlik ve Spor Kulübünden Dorukalp Azizoğlu üçüncü oldu.Yıldız Kadınlarda ise Pamukkale Üniversitesi M. Spor Kulübünden Hatice Buse Ertekin birinci, Çelpa Spor Kulübünden Rüya Coşkun ikinci ve Gebze Gençlik ve Spor Kulübünden Mürya Karayel üçüncü oldu.M3 Erkeklerde Çelpa Spor Kulübünden Umut Doruk Köse birinci, Y. B.K. Spor Kulübünden Efe Tavukçuoğlu ikinci ve Demir Adımlar Spor Kulübünden Alp Kayra Özaltın üçüncü oldu.M3 Kadınlarda ise Pamukkale Üniversitesi M. Spor Kulübünden Selin Erdoğdu birinci, Beyza Bilun Bilgiç ikinci ve İda Gençlik ve Spor Kulübünden Ecrin Çınar üçüncü oldu.Protokol ve Federasyon yetkililerinin katılımıyla dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaptığı açıklamada, "2023 yılında Eğirdir Triatlonunun 20.'sini düzenliyoruz. Eğirdir Belediyesi olarak bu konuda kurumsal bir beyin oluşturduk. Ne zaman neyi yapacağımızı bilerek tüm gelen sporcularımıza ev sahipliği yapmaktayız" dedi.Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Eğirdir Triatlonu'nun önemine vurgu yaparak, gelecek yıl hedeflerinin uluslararası bir organizasyon düzenlemek olduğunu söyledi. Yalçınkaya ayrıca konaklama sorununu çözebilmek adına Isparta merkezdeki otellerle anlaşma yapmayı planladıklarını belirtti.Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası yarışmaları, Isparta Valisi Aydın Baruş'un ödül törenine katılan eski milli voleybolcu Duygu Bal'ın da katılımıyla sona erdi. Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu personelleri eşliğinde yapılan etkinlikte, Eğirdir'in güzellikleri de takipçilerle paylaşıldı.