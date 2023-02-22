ISPARTA'NIN KONUKLARI DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER, SINIFLARDA YERİNİ ALDI
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem afeti sonrasında Isparta’ya gelen öğrenciler ders başı yaptı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “20 Şubat 2023 Pazartesi tarihi itibariyle başlayan 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın II. döneminin öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için ülke olarak birlikte yaralarımızı hızla saracağımız, sağlıklı ve başarılı bir dönem olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.