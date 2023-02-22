Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “20 Şubat 2023 Pazartesi tarihi itibariyle başlayan 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın II. döneminin öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için ülke olarak birlikte yaralarımızı hızla saracağımız, sağlıklı ve başarılı bir dönem olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.