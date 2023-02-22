Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 şehri etkileyen asrın felaketi depremin ardından hem bölge hem de ilimize gelen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Depremin ilk gününde Isparta Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Gökkubbe Fuar Alanında devam eden yardım kampanyasına vatandaşlar da büyük destek veriyor. Depremin ardından ilk haftada bölgeye Gökkubbe Fuar Alanından çok sayıda TIR ve kamyonla insani yardım malzemesi sevk edildi. Şimdi de deprem bölgesinden Isparta’ya gelen yaklaşık 10 bin depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım seferberliği sürdürülüyor.