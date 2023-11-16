Isparta'nın Gururu: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Gece 03'e Kadar Açık!
Gece Lezzetin Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Yeni Kararıyla Gece 03'e Kadar Açık!
Isparta'nın sevilen lezzet duraklarından Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, bir ilke imza atarak gece saat 03'e kadar açık olma kararı aldı! Lezzet tutkunları, gecenin ilerleyen saatlerinde de Nur Pastanesi'nin eşsiz tatlarından ve dondurmalarından keyif alabilecekler.
Sofralarınıza Taze Zeytinyağlı Poğaçalar ve Sütlü Simitlerle Renk Katın!
Sabah kahvenize eşlik edecek nefis taze zeytinyağlı poğaçalar ve sütlü simitlerle güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca, Nur Pastanesi'nin lezzet dolu su börekleri ve kol börekleri de seçenekler arasında yer alıyor.
Lezzet Kapınıza Gelsin: Alo Paket Hizmeti
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, lezzet ve hızın buluşma noktasıdır. Sipariş ettiğiniz tatlıları veya dondurmaları kapınıza getirmemizi sağlayan Alo Paket hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Alo Paket Hizmeti İletişim Numaraları: 0 532 552 42 84 ve 0 543 932 05 32.
Adres: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta.
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi'nde tatlı anlarınızı daha da özel kılın. Lezzetin ve kaliteli hizmetin adresi olan Nur Pastanesi, sizleri bekliyor!