Isparta'nın Gururu: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Gece 03'e Kadar Açık!

Lezzet Kapınıza Gelsin: Alo Paket Hizmeti

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Isparta'nın sevilen lezzet duraklarından Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, bir ilke imza atarak gece saat 03'e kadar açık olma kararı aldı! Lezzet tutkunları, gecenin ilerleyen saatlerinde de Nur Pastanesi'nin eşsiz tatlarından ve dondurmalarından keyif alabilecekler.Sofralarınıza Taze Zeytinyağlı Poğaçalar ve Sütlü Simitlerle Renk Katın!Sabah kahvenize eşlik edecek nefis taze zeytinyağlı poğaçalar ve sütlü simitlerle güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca, Nur Pastanesi'nin lezzet dolu su börekleri ve kol börekleri de seçenekler arasında yer alıyor.Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, lezzet ve hızın buluşma noktasıdır. Sipariş ettiğiniz tatlıları veya dondurmaları kapınıza getirmemizi sağlayan Alo Paket hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Alo Paket Hizmeti İletişim Numaraları:Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi'nde tatlı anlarınızı daha da özel kılın. Lezzetin ve kaliteli hizmetin adresi olan Nur Pastanesi, sizleri bekliyor!