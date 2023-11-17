ISPARTA'DA HIRSIZLIK OPERASYONU: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HIRSIZLIK OPERASYONU: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda, şehirde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardındaki şüpheliler belirlendi.

Yapılan çalışmalarda toplamda;

olmak üzere beş ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi. Emniyet ekipleri, başarılı operasyonları neticesinde yedi şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlattı.Hırsızlık suçundan aranan F.T. ve ikamet hırsızlığı şüphelisi M.Y. isimli şahıslar, 15 Kasım 2023 tarihinde adli mercilere sevk edildi ve TUTUKLANARAK cezaevine teslim edildi. Ayrıca, çalıntı olarak kayıtlı iki elektrikli bisiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla çalışmalarını sürdürmekte ve halkın güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atmaya devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.