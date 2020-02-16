TÜRKİYE OKUL SPORLARI

VOLEYBOL GRUP MÜSABAKALARI SONA ERDİ

****ISPARTA SPOR LİSESİ ERKEK TAKIMIMIZ YARI FİNALDE****

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarılı bir ulusal organizasyonu daha geride bıraktı. İlimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Genç Kız – Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi. Müsabakaların sonunda ilimizi temsil eden Isparta Spor Lisesi Erkek Voleybol takımımız grup birincisi olarak Yarı Finale yükseldi.İlimiz ev ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda yapıldı. 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara 11 ilden, 22 takım, 308 sporcu katıldı. Voleybol grup müsabakaları 15 Şubat 2020 tarihinde oynanan müsabakalar ile tamamlandı.Grup müsabakaları sonucununda erkeklerde Isparta Spor Lisesi, Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor lisesi, kızlarda ise Antalya Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi, Konya Özel Bil Anadolu Lisesi, İzmir Özel Öbek Bayraklı Boğaziçi Koleji grup birincisi olarak Türkiye yarı finaline yükselme başarısı gösterdiler.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, müsabakalara katılan sporcu, antrenör ve hakemleri tebrik ederek, Türkiye yarı finallerine katılacak takımlara başarılar diledi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü