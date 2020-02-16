KARATE'DE BÜYÜK BAŞARI

2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 3 BRONZ MADALYA...

SPORCULARIMIZ TÜRKİYE FİNALLERİNDE

İŞTE BAŞARI TABLOSUMUZ

Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmaları 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi.11 sporcu ile mücadele ettiğimiz yarışmada 7 sporcumuz madalya aldı. Türkiye birinciliğine katılmaya hakkı kazanan sporcularımız başta olmak üzere antrenörümüzü, beden eğitimi ögretmenlerimizi ve İl Temsilciliğimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.1. Milli SporcumuzTuğçe Zengin genç kızlar B 56 kg altın.2. MIilli Sporcumuz Osman Uyanık genç bay B 74 kg altın.3. Milli Sporcumuz Kadir Yıldırım genç bay B 50 kg bronz.4. Sporcumuz Mertcan Özdemir genç bay A 66 kg gümüş.5. Milli Sporcumuz Yaşar Umut Çevik genç bay A +82 kg gümüş.6. Sporcumuz Emirhan Uzunurgancı genç A 50 kg bronz.7. Sporcumuz Emre Danacı geç bay A 62 kg bronz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü