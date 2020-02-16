KARATE'DE BÜYÜK BAŞARI
2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 3 BRONZ MADALYA...
SPORCULARIMIZ TÜRKİYE FİNALLERİNDE
Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmaları 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi.
11 sporcu ile mücadele ettiğimiz yarışmada 7 sporcumuz madalya aldı. Türkiye birinciliğine katılmaya hakkı kazanan sporcularımız başta olmak üzere antrenörümüzü, beden eğitimi ögretmenlerimizi ve İl Temsilciliğimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
İŞTE BAŞARI TABLOSUMUZ
1. Milli SporcumuzTuğçe Zengin genç kızlar B 56 kg altın.
2. MIilli Sporcumuz Osman Uyanık genç bay B 74 kg altın.
3. Milli Sporcumuz Kadir Yıldırım genç bay B 50 kg bronz.
4. Sporcumuz Mertcan Özdemir genç bay A 66 kg gümüş.
5. Milli Sporcumuz Yaşar Umut Çevik genç bay A +82 kg gümüş.
6. Sporcumuz Emirhan Uzunurgancı genç A 50 kg bronz.
7. Sporcumuz Emre Danacı geç bay A 62 kg bronz.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü