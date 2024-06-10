Isparta'da Kiraz İhracatı Başladı

Isparta'da bu yıl kiraz ihracatı, Mayıs ayının ortalarında başlamıştır. Ege Bölgesi'nin kiraz üretim alanlarından satın alınan kirazlar, Isparta'daki paketleme tesislerinde işlenerek ihracata hazırlanmıştır. Bu sezon, 2.400 ton kiraz ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş Yıllarda İhracat Rakamları ve Artan Trend

Geçmiş yıllarda Isparta'nın kiraz ihracatı ortalama 5.000 ton civarında gerçekleşirken, son yıllarda bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 10.000 tona yaklaşmıştır. Bu artış, hem üretim kalitesinin yükselmesi hem de paketleme ve lojistik süreçlerinin iyileştirilmesiyle mümkün olmuştur.

Isparta'nın Tarımsal Gücü ve Geleceği

Isparta, kaliteli kiraz üretimi ve ihracatı ile tarım sektöründe önemli bir yer edinmiştir. İhracat miktarının artması, il ekonomisine katkı sağlamakla birlikte, bölgedeki çiftçilerin gelirlerini de artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu trendin devam etmesi ve Isparta'nın dünya kiraz pazarındaki payının daha da büyümesi hedeflenmektedir.







