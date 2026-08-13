Isparta'nın Eğirdir İlçesinde İngiltere Standartlarında Bir Eğitim Kompleksi

Hayırsever Erdoğmuş Ailesinden Eğirdir Belediyesi’ne Ziyaret: "Sema Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi" Ele Alındı

Eğirdir'e Kazandırılacak Yeni Eğitim Kompleksi ve İlçedeki Yatırımlar Görüşüldü

Londra’dan Gelip Eğirdir’in Huzuruna Hayran Kaldılar

"Eğirdir cennet gibi, çok huzurlu ve duygusal bir yer. İnsanların sıcaklığı ve dostluğu buraya büyük bir aidiyet duygusu katıyor. İki küçük çocuğumuzla ilçedeki oyun parklarında vakit geçirdik; Londra’da ya da İstanbul’da görmediğimiz güzellikte parklar inşa edilmiş. Bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Özer’e çok teşekkür ediyoruz."

İngiltere Standartlarında Bir Eğitim Kompleksi

Başkan Mustafa Özer’den Hayırsever Aileye Teşekkür

Eğirdir’e modern bir eğitim kurumu kazandıracak olan hayırsever iş insanıve eşi, Eğirdir Belediye Başkanı’i makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete, Erdoğmuş çiftinin Londra’da yaşayan kızı Psikolog Müge ile İngiliz damadı da katıldı. Ziyarette hem ilçeye yapılacak dev eğitim yatırımı hem de Eğirdir'de son dönemde hayata geçirilen projeler değerlendirildi.Eğirdirli bir aileden geldiğini, çocukluğunun yaz ile bayram tatillerini Eğirdir’de geçirdiğini ve 20 yıldır Londra’da psikolog olarak görev yaptığını belirten Müge Erdoğmuş, ilçedeki samimiyet ve huzur ortamının hiç değişmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:Erdoğmuş ailesinin İngiliz damadı ise Eğirdir’in doğasından, dağlarından ve göl manzarasından son derece etkilendiğini ifade ederek sokaklarda yürürken ve sahilde vakit geçirirken hissettiği huzurdan bahsetti. Okulun yapılacağı alanı da ziyaret ettiklerini belirten damat, projenin uygulanacağı lokasyonun mükemmel olduğunu dile getirdi.İngiltere’deki eğitim sistemini yakından bildiğini ve yüksek lisans eğitimini orada tamamladığını aktaran Müge Erdoğmuş, Eğirdir'e inşa edilecek fen lisesinin uluslararası standartlara sahip olacağını ve bölgedeki çocuklara büyük bir imkan sunacağını belirtti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğirdir Belediye Başkanı, ilçenin geleceğine ışık tutacak bu önemli yatırım için Hüseyin ve Sema Erdoğmuş ailesine şükranlarını sundu.Yapımı hızla devam edenprojesinin tamamlanmasıyla birlikte Eğirdir’in eğitim alanında çok büyük bir ivme ve kazanım elde edeceğini vurguladı.Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.