Isparta Belediyesi’nden Mahallelerde Sinema Keyfi: "Yaz Akşamı Çocuk Sineması" Halife Sultan Mahallesi’ndeydi
Çocuklar Eğlenceli Aktiviteler ve Açık Hava Sineması ile Keyifli Bir Akşam GeçirdiIsparta Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve mahalle mahalle gezerek çocuklarla buluşan "Yaz Akşamı Çocuk Sineması" etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklerin bu seferki durağı Halife Sultan Mahallesi oldu.
Mahallede oluşturulan etkinlik alanında minikler; kurulan balon park, mini lunapark ve çeşitli spor aktivitelerinde doyasıya eğlendi. Program süresince çocuklara ve ailelerine pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata ikram edildi.
Başkan Yardımcısı Ender Güven Miniklerin Neşesine Ortak OlduHalife Sultan Mahallesi’ndeki renkli görüntülere Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Ender Güven de katılarak çocukların neşesine ortak oldu. Oyunlar ve ikramların ardından aileler ve çocuklar açık havada sinema izlemenin tadını çıkardı. Film gösteriminin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ender Güven tarafından çocuklara yapboz hediye edildi.
Mahalle Muhtarı Şaban Akyol: "Başkanımız Isparta'da Her Zaman İlkleri Yapıyor"Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Şaban Akyol, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ve belediye ekiplerine teşekkür ederek şunları söyledi:
"Efsane Belediye Başkanımıza bu etkinliği düzenlediği için ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımız Isparta’da her zaman ilkleri yapıyor. Geçmiş zamanda böyle etkinlikler yoktu. Görüyorsunuz; çocuklar cıvıl cıvıl, millet moral buluyor, yüzler gülüyor. Belediye Başkanımızı 7’den 70’e herkes benimsedi. Çocuklar ona 'Şükrü Dede' diyor. Halkın içinden, kendisinden biri olarak görüyorlar. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz."