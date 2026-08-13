Isparta Belediyesi’nden Mahallelerde Sinema Keyfi: "Yaz Akşamı Çocuk Sineması" Halife Sultan Mahallesi’ndeydi

Çocuklar Eğlenceli Aktiviteler ve Açık Hava Sineması ile Keyifli Bir Akşam Geçirdi

Başkan Yardımcısı Ender Güven Miniklerin Neşesine Ortak Oldu

Mahalle Muhtarı Şaban Akyol: "Başkanımız Isparta'da Her Zaman İlkleri Yapıyor"

"Efsane Belediye Başkanımıza bu etkinliği düzenlediği için ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımız Isparta’da her zaman ilkleri yapıyor. Geçmiş zamanda böyle etkinlikler yoktu. Görüyorsunuz; çocuklar cıvıl cıvıl, millet moral buluyor, yüzler gülüyor. Belediye Başkanımızı 7’den 70’e herkes benimsedi. Çocuklar ona 'Şükrü Dede' diyor. Halkın içinden, kendisinden biri olarak görüyorlar. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz."

Mahalle Sakinlerinden Teşekkür

Isparta Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve mahalle mahalle gezerek çocuklarla buluşanetkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklerin bu seferki durağıoldu.Mahallede oluşturulan etkinlik alanında minikler; kurulan balon park, mini lunapark ve çeşitli spor aktivitelerinde doyasıya eğlendi. Program süresince çocuklara ve ailelerine pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata ikram edildi.Halife Sultan Mahallesi’ndeki renkli görüntülere Isparta Belediye Başkan Yardımcısıde katılarak çocukların neşesine ortak oldu. Oyunlar ve ikramların ardından aileler ve çocuklar açık havada sinema izlemenin tadını çıkardı. Film gösteriminin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ender Güven tarafından çocuklarahediye edildi.Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halife Sultan Mahallesi Muhtarı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ve belediye ekiplerine teşekkür ederek şunları söyledi:Mahallelerinde düzenlenen organizasyon sayesinde çocuklarıyla birlikte güzel bir yaz akşamı geçirdiklerini belirten mahalle sakinleri ve minikler, etkinlikten ötürü Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.