Isparta İhracatında Temmuz’da %56’lık Rekor Artış!

Isparta İhracatında Temmuz’da %56’lık Rekor Artış!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2026 04:19
356470 Okunma
0

Isparta İhracatında Temmuz’da %56’lık Rekor Artış!

ITSO Başkanı Metin Çelik Rakamları Açıkladı: 7 Aylık İhracat 302 Milyon Dolara Ulaştı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Temmuz ayı ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Isparta, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre büyük bir sıçrama yaparak Temmuz ayında 71 milyon 198 bin dolarlık ihracata imza attı.

İhracatta %56’lık Dev Artış

Isparta’nın üretim gücü ve ihracat potansiyelinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Metin Çelik, verileri şu sözlerle değerlendirdi:
"Isparta’mız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %56 oranında artış göstererek 71 milyon 198 bin dolarlık ihracata ulaştı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bu rakam 45 milyon 500 bin dolar seviyesindeydi. Yılın ilk 7 aylık dönemine baktığımızda ise toplam ihracatımız 302 milyon doları buldu. Geçen yıla göre yıllık bazda %8'lik artış kaydetmiş olmak bizleri memnun ediyor."

Zirvede Yine "Yaş Meyve ve Sebze" Var

Temmuz ayında Isparta’nın dış satımında en büyük payı Yaş Meyve ve Sebze sektörü üstlendi. Sektör bazlı ihracat dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
  • Yaş Meyve ve Sebze: 29 milyon 838 bin $
  • Madencilik Ürünleri: 9 milyon $
  • Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri: 8 milyon $
  • Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 7 milyon 494 bin $
  • Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 3 milyon 779 bin $

En Çok İhracat Yapılan Ülke: Almanya

Isparta ürünlerinin dünya pazarlarındaki güçlü seyri devam ederken, Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu.

En Fazla İhracat Yapılan İlk 5 Ülke:

  1. Almanya: 15 milyon 709 bin $
  2. ABD: 8 milyon 514 bin $3. Fransa: 5 milyon 892 bin$
  3. İspanya: 5 milyon 198 bin $5. Rusya Federasyonu: 4 milyon 421 bin$

"Son 2 Ayda Büyük Bir Toparlanma Yakaladık"

Isparta ekonomisinin son iki aydır vites artırdığını belirten Başkan Çelik, açıklamasını şu teşekkür mesajıyla tamamladı:
"Haziran ayında aylık bazda %60’lık bir artış yakalamıştık. Temmuz ayında da bu yükselişin devam etmesi, ilimizin üretim gücünün her geçen gün sağlamlaştığını gösteriyor. Temennimiz yılın geri kalanında da bu olumlu ivmenin sürmesidir. İlimiz ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza, firmalarımıza ve alınteri döken emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum."
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Motorinde ÖTV geçici olarak sıfırlandı
Liselere Geçişte Son Viraj: LGS 2. Nakil Dönemi Sona Erdi!
Başkan Başdeğirmen'den Zemin Etüdü Vurgusu
Isparta'da Yangın Riskine Karşı Yeni Tedbirler Alındı!
Isparta Sokaklarında Altın Günü Tartışması: O Tabaklar Sağlığa Zararlı Mı?
ITSO Başkanı Metin Çelik Açıkladı: Isparta İçin Hangi Dev Projeler Hayata Geçti?
ISUBÜ'nün Eski Binaları Teknoloji Üssü Oluyor
Isparta'da Yazlık Sinema Nostaljisi: Çocuklar Mest Oldu!
Isparta Valisi'nden 'Katliam' İddiasına Sert Yanıt!
Camiden Yangın Anonsu: Köylüler Faciayı Önledi
Vatan'da Korkutan Gece Kazası: 2 Yaralı
Isparta'da Gece Yarısı Dehşeti: Kadınların Etrafında Drift!
Keçiborlu-Isparta karayolunda korkutan yangın...
Milyonluk Filo Genişlerken Isparta'da O Hizmet Lüks Oldu: Vatandaş 'Tanıdık' Arıyor!
Isparta'da Deprem Toplanma Alanınız Nerede?
SDÜ'nün Dev Yemekhane Projesinde Sona Gelindi
Kırtasiye Alışverişinde Mesai Başladı: Okul Çantası Kaça Doluyor?
Eğirdir Karayolunda Hareketli Dakikalar: Kaza Sonrası Yangın Çıktı
Eğirdir'de Peş Peşe Kazalar: 1 Yaralı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Isparta hangi deprem riskleri öne çıkıyor?
Isparta’da hangi mesleklerde eleman açığı var?
Isparta’nın simge tesislerinden biri yıkılıyor: Yerine yenisi yapılacak
Isparta’da TOKİ inşaatında çatı eylemi: İşçiler alacakları için çatıya çıktı
Isparta'da Kışlık Salça Telaşı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Eğirdir Gölü İçin Dev Koruma Projesi
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Senirkent Ayazmana Mesire Alanı yenilendi, hizmete açıldı
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
Uçan balıklar gerçekten uçuyor mu? İşte denizlerin en şaşırtıcı canlılarından biri
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı
TOKİ'den Isparta'da Esnek Ödeme Seçenekleriyle Ev ve İş Yeri Satışı