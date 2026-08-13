Isparta İhracatında Temmuz’da %56’lık Rekor Artış!

ITSO Başkanı Metin Çelik Rakamları Açıkladı: 7 Aylık İhracat 302 Milyon Dolara Ulaştı

İhracatta %56’lık Dev Artış

"Isparta’mız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %56 oranında artış göstererek 71 milyon 198 bin dolarlık ihracata ulaştı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bu rakam 45 milyon 500 bin dolar seviyesindeydi. Yılın ilk 7 aylık dönemine baktığımızda ise toplam ihracatımız 302 milyon doları buldu. Geçen yıla göre yıllık bazda %8'lik artış kaydetmiş olmak bizleri memnun ediyor."

Zirvede Yine "Yaş Meyve ve Sebze" Var

Yaş Meyve ve Sebze: 29 milyon 838 bin $

29 milyon 838 bin $ Madencilik Ürünleri: 9 milyon $

9 milyon $ Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri: 8 milyon $

8 milyon $ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 7 milyon 494 bin $

7 milyon 494 bin $ Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 3 milyon 779 bin $

En Çok İhracat Yapılan Ülke: Almanya

En Fazla İhracat Yapılan İlk 5 Ülke:

Almanya: 15 milyon 709 bin $ ABD: 8 milyon 514 bin $3. Fransa: 5 milyon 892 bin$ İspanya: 5 milyon 198 bin $5. Rusya Federasyonu: 4 milyon 421 bin$

"Son 2 Ayda Büyük Bir Toparlanma Yakaladık"

"Haziran ayında aylık bazda %60’lık bir artış yakalamıştık. Temmuz ayında da bu yükselişin devam etmesi, ilimizin üretim gücünün her geçen gün sağlamlaştığını gösteriyor. Temennimiz yılın geri kalanında da bu olumlu ivmenin sürmesidir. İlimiz ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza, firmalarımıza ve alınteri döken emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Temmuz ayı ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Isparta, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre büyük bir sıçrama yaparak Temmuz ayındaihracata imza attı.Isparta’nın üretim gücü ve ihracat potansiyelinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Metin Çelik, verileri şu sözlerle değerlendirdi:Temmuz ayında Isparta’nın dış satımında en büyük payısektörü üstlendi. Sektör bazlı ihracat dağılımı şu şekilde gerçekleşti:Isparta ürünlerinin dünya pazarlarındaki güçlü seyri devam ederken, Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeoldu.Isparta ekonomisinin son iki aydır vites artırdığını belirten Başkan Çelik, açıklamasını şu teşekkür mesajıyla tamamladı: