Isparta Belelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ''Kurban İndirme'' geleneği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti...
''Şehrimizin 400 yıllık bir geleneği olan ancak yıllardır uygulanmayan ve ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz Kurban İndirme Etkinliğimizi pandeminin ardından iki yıl sonra tekrar gerçekleştirdik. Doğancı, Yenice, Dere ve Keçeci Mahalle Muhtarlıklarımızla birlikte Gökçay’dan başlattığımız etkinliğimiz Keçeci Mahallesinde son buldu. Vatandaşlarımız burada yaptığımız duaların ardından kurbanlıklarını teslim aldılar.
Programımıza katılan AK Parti Milletvekilimiz Sayın Recep Özel, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanımız Jandarma Kıdemli Albay Sayın Sabri Küyük, Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı İl Beyi Sayın Mustafa Küçükyaman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Gülcü, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve geleneklerine sahip çıkarak etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.''