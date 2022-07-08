Başkan Tural'dan Kurban Bayramı mesajı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.



Birlik Başkanı Ahmet Tural yayınladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Milli ve manevi duygularımızın pekiştiği, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlendiği, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi güzel hasletlerin zirveye çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı da ifade etmektedir. Bu nedenle Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl Sayın Valimizin önderliğinde ortaklaşa bayram programı Arefe günü saat 15.30’da Süleyman Demirel Kongre Merkezi IYAŞ Düğün Salonunda yapılacak olup, tüm esnaf ve sanatkarlarımızı bayramlaşmaya davet ediyorum.”