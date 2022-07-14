ER-GÜN ISI'NIN KURDUĞU GÜNEŞTEN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE TARLALAR SULANIYOR!

TARIMSAL SULAMAYA ER-GÜN ENERJİ DAMGASI..! ELEKTRİK FATURASINA SON!

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Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemleri Nelerden Oluşur?

Pompa Motoru:

Pompa Türleri

Pompa Sürücüsü

Güneş Paneli

Solar Tarımsal Sulama Sistemlerinin Avantajları

Geniş güç ve gerilim aralığı

220 V (1 PH), 220 V (3 PH) ve 380 V (3 PH) 0,75 kW – 75 kW arası geniş güç aralığı

Çoklu koruma önlemleri

PV Aşırı gerilim koruması, aşırı sıcaklık alarmı, PV ters bağlantı alarmı vb.

Gelişmiş MPPT özelliği ile maximum verim

Şebekeden çalışabilme özelliği

Sıvı seviye sensörü kullanımı ile pompa koruması

Artık herkes kendi evinde, bahçesinde, tarlasında hatta arabasında bedava elektrik üretebilecek sistemlere geçiyor.Tarlalarda güneş enerjisi ile sulama sistemleri, güneşten aldığı enerjiyi, elektrik enerjisine çevirir ve sistemde kullanılan sürücü sayesinde dalgıç pompayı çalıştırmaktadır.Akülere depolanan güneş enerjisi ile çalışan tarımsal sulama sistemleri, elektrik kullanımını ortadan kaldırarak son derece verimli bir kullanım avantajı sunmaktadır. Güneş panelleri ile toplanan güneş enerjisini kullanan, solar sulama sistemleri, elektrik kullanımını ortadan kaldırarak çiftçilerimize son derece etkin kullanım avantajları sağlamaktadır.Solar sulamanın pek çok avantajı bulunur. Öncelikle belirtmek gerekir ki solar sulama sistemlerinin kullanımı oldukça kolay ve sadedir. Sistem ömrü 25 yıla kadar hatta bazı durumlarda 30 yıla kadar uzayabilir. Sadece ilk kurulumda bir yatırım maliyeti olur. Sonrasında bakım maliyeti oldukça düşüktür ki zaten çok sık bakım da gerektirmez. Çok yüksek verimde çalışır bu nedenle herhangi bir verim düşüklüğü olmaz. Solar sulamanın montajı kolaydır. Şebekeye ya da değişen elektrik fiyatlarına bağlı değildir bu değişimlerden etkilenmez. Güneş enerjisi ile yapılan sulama ekonomiktir. Sürekli olarak ek masrafla karşı karşıya gelmezsiniz. Çevre dostudur, çevreye herhangi bir zararı dokunmaz. Uzun ömürlüdür. Gürültülü sistemler gibi değildir; çevreyi rahatsız etmediği gibi çalışmayı da verimli kılar. Güneş enerji sistemleri tamamen gürültüsüz çalışır bu sayede sakin bir ortam olur. Güneş sulama sistemleri sürekli olarak bakım gerektirmez. Belirli zamanlarda yapılan küçük bir bakım ile eskisi gibi çalışmaya devam eder.Isparta'da tarımsal sulamada son derece deneyimlidir. Montaj ve teknisyen personel istenilen bölgeye güneşten elde edilen elektriği çok kısa bir sürede ulaştırır. Bir çok etkinlik ve fuar organizasyonlarına da katılan Er-Gün: ''Er-Gün'le Hergün'' sloganıyla çıktığı bu yolda kalitesini tescillemiştir.Isparta Er-Gün Isı ürünleri Avrupa Standartlarına uygun olarak üretir. Kullanılan malzemelerin tümü ISO 9001 ve TSE’lidir. Isparta’da üretilen sistemler, köy köy, karış karış şehirlerimizi dolaşan satış temsilcileri aracılığı ile ayağınıza kadar getirilir.Aşağıda Er-Gün Isı tarafından yapılan tarımsal sulama örnekleri video ile gösterilmiş olup iletişim bilgileri de verilmiştir.Er-Gün Isı kısaca kendisini şu şekilde ifade ediyor:Tipik bir güneş enerjili tarımsal sulama sisteminin ana bileşenleri arasında, dalgıç pompa veya yüzey pompasına güç veren bir güneş paneli dizisi bulunur. Komple sistemin boyutu; pompanın gücüne, bir gün içerisinde gereken su miktarına ve güneş panellerinden elde edilen güce bağlıdır. Su genellikle bir su kuyusundan veya akarsudan bir depolama tankına veya doğrudan tarlaya pompalanır. Güneş enerjisiyle çalışan sulama sisteminin üç ana parçası vardır: Pompa Motoru, Pompa Sürücüsü Cihaz ve Güneş Paneli.Tarımsal solar sulama sistemleri güneş paneli tarafından üretilen elektrikle çalışan bir motora sahiptir. Motorlar türüne göre alternatif akım (AC) veya doğru akım (DC) ile çalışabilirler. DC motorlar çoğunlukla bahçe çeşmeleri, peyzaj, hayvancılık için içme suyu veya küçük sulama projeleri gibi küçük ve orta ölçekli uygulamalar için kullanılır. DC pompaların çoğu 12 volt yerine 24 voltta çalışır. Bununla birlikte, hafif hizmet uygulamaları için 12 volt için daha küçük sistemler bulunurken, daha ağır uygulamalar için 48 volt üzerinde çalışan sistemler de mevcuttur. Bir motorun gücü watt veya beygir gücünde (HP) belirtilir. AC ile çalışan pompa motorları ise kendi aralarında monofaze (tek fazlı) ya da trifaze (üç fazlı) motorlu olarak ayrılırken 1,5 HP den 175 HP ye kadar çeşitli güçlerde bulunurlar.Elektrik ile çalışan tarımsal sulama pompaları, yapılarına ve uygulamalarına bağlı olarak yüzey ve dalgıç olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.Yüzey Su Pompası: Yüzey pompası genellikle emme gücü gerektiren su seviyesinin üzerine monte edilir. Suyu kuyudan zemin seviyesine çıkarmak ya da göletten veya nehirden su almak için kullanılır.Dalgıç Pompa. Bu pompa temelde kapatılmış bir motordur. Dalgıç pompanın tüm tertibatı pompalanacak suya batırılır. Genellikle küçük delikli kuyulardan su pompalamak için kullanılır. Sondaj deliği içine sığacak şekilde tasarlanmıştır. Kuyu birkaç metre ila 250 metre arasındaki derinlikte olabilir. Kuyu ne kadar derin olursa, kullanılacak solar sulama sisteminin pompası sistem o kadar güçlü ve pahalı olur.İki tip pompa kontrolörü(Sürücüsü) vardır: Pompa inverteri ve değişken frekanslı tahrik (VFD). DC güç ile çalışan bir pompa motoru kullanılacaksa VFD, AC ile çalışan bir pompa motoru kullanılacaksa Pompa inverteri kullanılır. Zira güneş panellerinde üretilen elektrik DC iken pompa motoru AC ile çalışıyorsa pompa inverteri gerekli hale gelir. Tipik bir inverterin desteklenen güç aralığı 0,15kW'tan 175 kW'a kadar uzanır ve daha büyük sulama sistemleri için daha yüksek güçlü solar pompa inverteri kullanılır.Güneş paneli ve inverter, bir AC motorun kalkınma özelliğine uyum sağlamak için uygun şekilde boyutlandırılmalıdır. AC pompa motoru başlangıçta yüksek güç gerektirdiğinden, solar pompa inverteri bu ekstra başlatma yükünü kaldırabilmelidir.Su Pompaları, güneş panellerinden enerji alan motorlarla donatılmıştır. Bir güneş modülünün nominal gücü, tepe watt (Wp) ile ifade edilir. Örneğin 400 Wp(Watt peak) şeklinde etiketlenen bir güneş paneli optimum koşullarda tolerans değeri de hesaba katılırsa maksimum 405 Wp DC güç üretecektir. Güneşin yatımı, panelin eğimi, panellerin yönü gibi birçok etkene bağlı olarak bu güç değişiklik gösterir. Bütün bu hesaplamalar yapıldıktan sonra güneş panellerinin güç ve miktar olarak seçimini kullanılacak pompaların gücü belirler.Önemli Not: Bir pompa satın almadan önce suyun mevcut olduğu derinliği, günlük su gereksinimini ve kurulacak sulama sisteminin türünü bilmelisiniz. Ayrıca su debisini ve pompanın kapasitesini bilmeniz gerekebilir. En iyi verimliliğe sahip bir pompa satın almalısınız. En az enerji tüketiminde baş ve debinin en iyi kombinasyonu en iyi pompa verimliliğini sağlar. Pompa seçimini bu şekilde yaptıktan sonra Solar sulama sistemini almanız en doğru karar olacaktır.