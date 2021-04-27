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Ispartalılar işte tam kapanma ile ilgili tüm detaylar bu haberde...

Tam kapanma genelgesi yayımlandı...

Ispartalılar işte tam kapanma ile ilgili tüm detaylar bu haberde...
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Isparta Düğün Salonları
81 ile tam kapanma genelgesi! Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının tüm detayları
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Tam kapanma' genelgesi gönderdi. İşte sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat kısıtlamasına ilişkin tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, Tüm Türkiye'de 80 milyonun merak ettiği detayları paylaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.
Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.
Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ!

İŞTE MERAK EDİLEN TÜM DETAYLAR

Covid-19  virüsünün  mutasyona  uğrayan  yeni  varyantlarısonrasında  artan  bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş  ve  13  Nisan  2021  tarihli  Cumhurbaşkanlığı  Kabinesi  toplantısında  alınan  kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Bu  çerçevede  26.04.2021  tarihinde  Sayın  Cumhurbaşkanımızın  başkanlığında  toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma döneminegeçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembegünü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesigünü saat 05.00’e kadar sürecek  olan  tam  kapanma  döneminde ülke  genelinikapsayacak  şekilde  aşağıdaki  tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1-Sokağa  çıkma  kısıtlaması  uygulanacak  günlerde  üretim,  imalat,  tedarik  ve  lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa  çıkma  kısıtlamasına  yönelik  tanınan  muafiyetler,  14.12.2020  tarih  ve  20799  sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

2-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve  tatlıcılar  10.00-17.00  saatleri  arasında  faaliyet  gösterebilecek,  vatandaşlarımız  zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla(engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine  en  yakınbakkal,  market,  manav,  kasap,  kuruyemişçi  ve  tatlıcılara  gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.


ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

YEME-İÇME YERLERİ

1.3-Sokağa  çıkma  kısıtlamasının  olduğu  günlerde  yeme-içme  yerleri  (restoran,  lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.Yeme-içme yerleri ile onlineyemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecektir.

FIRINLAR

1.4-Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeolan fırına gidip gelebileceklerdir.Fırın  ve  unlu  mamul  ruhsatlı  işyerlerine  ait  ekmek  dağıtım  araçlarıyla  sadece  market  ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.5-Sokağa  çıkma  kısıtlaması  sırasında  yukarıda  belirtilen  temel  gıda,  ilaç  ve  temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındatüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalıolacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

KONAKLAMA TESİSLERİ

1.6-Sokağa  çıkma  kısıtlaması  uygulanacak  olan  dönemde  konaklama  tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından  muafiyet  sağlamayacak  olup  bu  dönemde  konaklama  tesisleri  sadece  zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.

YABANCILARA YÖNELİK KISITLAMALAR

1.7-Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa  bir  süreiçin  ülkemizde  bulunan  yabancıları  kapsamakta  olup;  ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak  üzere  turistik  faaliyetler  kapsamı  dışında  ülkemizde  bulunan  yabancılar  sokağa  çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.8-Tam  kapanma  sürecinde  kendi  ihtiyaçlarını  karşılayamayacak  durumdaki  ileri  yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacakolan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu hallerdışında izin verilmeyecektir.

2.1-Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

-Zorunlu  bir  kamusal  görevin  ifası  kapsamında  ilgili  Bakanlık  ya  da  kamu  kurum  veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için  veya  cenaze  nakil  işlemine  refakat etmek  amacıyla  herhangi  bir  cenaze  yakınının  e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular  (yanında  akraba  konumundaki  9  kişiye  kadar  bildirimde  bulunabilecektir)  sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli  seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

-Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge  ibrazı  istenilmeyecek  olup  Sağlık  Bakanlığı  ile  sağlanan  entegrasyon  üzerinden  gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),-ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,-Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

-Ceza infaz kurumlarından salıverilen,Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

2.3-Vatandaşlarımız,  yukarıda  belirtilen  zorunlu  hallerin  varlığı  halinde bu   durumu belgelendirmek kaydıyla;  e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarındanizin almak  kaydıyla  seyahat  edebileceklerdir.  Seyahat  İzin  Belgesi  verilen  kişiler  seyahat  süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

2.4-Tam  kapanma  sürecinde  seyahat  izin  taleplerinde  yaşanabilecek  artış  göz  önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ OLMAYANA BİLET VERİLMEYECEK

2.5-Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

HES KODU MUTLAKA SORULACAK

Uçak,  tren,  gemi  veya  otobüs  gibi  toplu  taşıma  araçlarıyla  yapılacak  seferlerde  yolcuların araçlara  kabulü  öncesinde  HES  kodu  sorgulaması  muhakkak  yapılacak  ve  tanılı/temaslı  gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

2.6-Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır

3. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu dönemde;-Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete  sahip olmamaları  nedeniyle  diğer  vatandaşlarımızın  tabi  olduğu  esaslar  haricinde  ikametlerinden ayrılmayacaklardır

-Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından budurumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman  dilimi  içerisinde  ikameti  ile  işyeri  arasındaki  güzergahla  sınırlı  şekilde  muafiyete  tabi olacaktır.

MEVSİMLİK İŞÇİLER

4. İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde  salgınla  mücadele  koşullarına  uygun  hareket  edilebilmesi  için  Tarım  ve  Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda  mevsimlik tarım işçilerinin illerarası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.

5.  Tam  gün  uygulanacak  sokağa  çıkma  kısıtlaması  tedbirinin  konut  sitelerinde  de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

SOKAK HAYVANLARIN BESLENMELERİNE ÖZEL ÖNEM VERİLECEK

6. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem,yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

7. DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

7.1-Tam  kapanma  döneminde  kolluk  kuvvetlerinin  tam  kapasiteyle  denetim  faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk  kuvvetleri  tarafından  kapsamlı,  geniş  katılımlı,  etkili  ve  sürekli  denetim  faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir.

7.2-Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında;-Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi,-Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması,-Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi),-Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması,gibi  durumlarda  muafiyetlerin  giderek  artan  bir  sıklıkla  kötüye  kullanıldığı  göz  önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır.

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULACAK

7.3-Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, kontrol noktalarında  görevlendirilecek  yeterli  sayıda  kolluk  personeli  (trafik  ve  asayiş  birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

7.4-Tam  gün  sokağa  çıkma  kısıtlaması  uygulanacak  olan  tam  kapanma  döneminde, vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal,  kasap,  manav,  kuruyemişçi  ve  tatlıcı  gibi  işyerlerinin  çevresinde  gerekli  kontrollerin yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde,  bu  işyerlerinin  kurallara  uyup  uymadıkları  ile  vatandaşlarımızın  bu  işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları,
limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),
buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri,

İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar
ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda
çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile
buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde
çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların
çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık,
depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü
çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı
çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım
matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli
olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece
yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve
petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin
sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını
belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında
görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan
çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya
refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri
şartı ile),

29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek
profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem
merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş,
kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

32. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme
tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

34. Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya
vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,

35. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

36. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı
mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve
montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

37. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz
etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla
apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

38. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki
güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

39. Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış
ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer
çalışanlar,

40. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş
yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

41. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest
muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

42. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel
ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

43. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar,
 
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