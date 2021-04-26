TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine toplantısı sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı



İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek

Bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat için istisna teşkil etmeyecektir.



ZİNCİR MARKETLER KAPALI OLACAK

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.



SINAVLAR ERTELENDİ

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitimlere ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

