Isparta'da kamu malına zarar tepki çekti: Sulama sistemleri tahrip edildi, parklar çöplüğe döndü

Isparta'da park ve yeşil alanlarda vatandaşların ortak kullanımına sunulan sulama sistemleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alındı. Kentin farklı noktalarında meydana gelen tahribat nedeniyle belediye ekipleri aynı bölgelerde defalarca onarım yapmak zorunda kalırken, parklara bırakılan çöpler de çevre kirliliğine neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bakım çalışmaları sırasında birçok parkta sulama altyapısına kasıtlı olarak zarar verildiği tespit edildi. Kontrol vanalarının kırıldığı, sulama hortumlarının kesildiği, bağlantı parçalarının söküldüğü ve sulama sistemlerinin kullanılamaz hale getirildiği görüldü.En dikkat çeken olaylardan biri iseyaşandı. Bölgedeki sulama taklarının daha önce üç kez yenilenmesine rağmen yeniden kırıldığı, hortumların kesildiği ve sistemin dördüncü kez onarıldığı öğrenildi.Benzer zararlarında yaşandığı belirtildi. Ekipler, kırılan parçaları değiştirerek sistemi yeniden çalışır hale getirmek için yoğun mesai harcadı.Öte yandan park ve yeşil alanlarda oluşan görüntüler de tepki topladı. Bank ve kamelyalarda bırakılan cam şişeler, içecek kutuları, sigara izmaritleri, ambalaj atıkları ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşların dinlenme amacıyla kullandığı alanların görüntüsünü de olumsuz etkiledi. Parklarda yeterli sayıda çöp kutusu bulunmasına rağmen atıkların çevreye bırakılması, duyarsız davranışların devam ettiğini gözler önüne serdi.Uzmanlar ise sulama sistemlerine verilen zararın yalnızca maddi kayba yol açmadığını, özellikle yaz aylarında yeşil alanların susuz kalmasına ve çim ile bitki örtüsünün zarar görmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Sürekli yenilenmek zorunda kalan ekipmanların ise belediye bütçesine ek yük oluşturduğu belirtiliyor.Isparta Belediyesi de yaptığı değerlendirmede parklar ve yeşil alanların tüm vatandaşların ortak yaşam alanı olduğunu hatırlatarak, kamu malına zarar verilmesinin hem hukuki yaptırımlarının bulunduğunu hem de toplumun ortak değerlerine zarar verdiğini vurguladı.Yetkililer, daha temiz ve yaşanabilir bir Isparta için vatandaşlardan çevreyi koruma konusunda daha duyarlı olmalarını isterken, park ve yeşil alanlara zarar veren kişilerin ilgili kurumlara bildirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.