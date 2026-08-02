Dev çekirgeler Isparta'da görüntülendi

Dev çekirgeler Isparta'da görüntülendi
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2026 12:51
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Dev çekirgeler Isparta'da görüntülendi

Marmara Bölgesi ve Antalya'nın ardından son günlerde gündeme gelen dev çekirgeler, bu kez Isparta'da ortaya çıktı. Çünür Mahallesi'nde görüntülenen çekirge vatandaşların ilgisini çekti.

ISPARTA – Türkiye'nin farklı bölgelerinde son günlerde sıkça görülmeye başlanan dev çekirgeler, Isparta'da da görüntülendi. Marmara Bölgesi ve Antalya'da kaydedilen görüntülerin ardından bu kez Çünür Mahallesi'nde ortaya çıkan büyük boyutlu çekirge, vatandaşların dikkatini çekti.

Mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çekirge, alışılmış türlere göre daha iri yapısıyla merak uyandırdı. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından ilgiyle izlendi.

Uzmanlar, Türkiye'de zaman zaman büyük boyutlu çekirge türlerinin doğal yaşam alanlarında görülebildiğini, bu durumun tek başına olağanüstü bir gelişme anlamına gelmediğini belirtiyor. Ancak son dönemde farklı illerden peş peşe gelen görüntüler, vatandaşların konuya olan ilgisini artırmış durumda.

Dev çekirgenin Isparta'da görülmesiyle birlikte vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, böceğin görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.

Çünür Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler ispartahaber.com.tr'de.

 

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