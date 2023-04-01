Isparta Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği Yarışmaları Gerçekleştirildi

İTO Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu, Küçük Kızlar Kategorisinde İl Birincisi Oldu

Halıkent Orta Okulu, Küçük Erkekler Kategorisinde İl Birincisi Oldu

Yıldız Kızlar Kategorisinde İl Birincisi Halıkent Orta Okulu Oldu

İTO Mustafa Gözütok Orta Okulu, Yıldız Erkekler Kategorisinde İl Birincisi Oldu

Isparta'da gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Atletizm il birinciliği yarışmalarında, 32 takımın mücadele ettiği ve dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği açıklandı. Yarışmalarda İTO Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu, Halıkent Orta Okulu ve Sav Orta Okulu gibi okulların öne çıktığı belirtildi.Küçük kızlar kategorisinde birinci olan takım İTO Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu olurken, Halıkent Orta Okulu ikinci ve Sav Orta Okulu üçüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde ise Halıkent Orta Okulu birinci, İTO Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu ikinci ve Naziye Demirel Orta Okulu üçüncü sırayı elde etti.Yıldız kızlar kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen takım ise Halıkent Orta Okulu oldu. İkinci sırayı İTO Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu, üçüncü sırayı Nazmiye Demirel Orta Okulu ve dördüncü sırayı Mehmet Köse Orta Okulu takip etti. Yıldız erkekler kategorisinde ise birinci olan takım İTO Mustafa Gözütok Orta Okulu, ikinci sırayı Halıkent Orta Okulu, üçüncü sırayı Nazmiye Demirel Orta Okulu ve dördüncü sırayı Şehit Şükrü Çakar Orta Okulu elde etti.Atletizm yarışmalarında gösterdikleri performansla dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyoruz.#GSBIsparta #Atletizm @gsbokulsporlari