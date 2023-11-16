Asgari Ücret Tespit Komitesinde Farklı Meslek Kollarından İşçilere Yer Verilecek

2024 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komitesi'nde bu yıl bir ilk yaşanacak. Komitede, garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı meslek kollarından dört asgari ücretli de yer alacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş heyetinde yer alacak dört işçinin, farklı sektörlerden gelerek milyonlarca asgari ücretliyi temsil edeceğini belirtti.

Toplantıya katılacak işçilerin farklı sektörlerden gelmesi, asgari ücretin sadece belirli bir sektörü değil, genel olarak tüm sektörleri kapsayan bir perspektiften değerlendirilmesine katkı sağlayacak. Bu adım, asgari ücretin daha adil ve kapsayıcı bir şekilde belirlenmesine yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir.

Asgari ücret zammı, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon SSK'lıyı etkilemekte olup, bu zammın oranı henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak beklenti, yüzde 40 ila 50 arasında bir artışın olacağı yönündedir.

Ayrıca, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine dayalı olarak memur ve emeklilere de ocak ayında yapılacak zam konusunda bir beklenti bulunmaktadır. Bu zam oranının yüzde 50'ye yakın olması öngörülmektedir. Bu durum, en düşük memur maaşlarının 33 bin liraya yaklaşması beklenmektedir.