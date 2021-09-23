METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE ZİRAÎ DON)

Başlama Zamanı :24.09.2021 OU.'OO TSİ Bitiş Zamanı :26.09.2021 06:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Isparta'nın yüksek kesimlerinde 23.09,2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalar, gerekmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre 3 gece don bekleniyor. Son meteorolojik değerlendirmelere göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Isparta’nın yüksek kesimlerinde 23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.