



Karar No : 2021 - 41 -

Karar Tarihi : 24.06.2021





Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 24.06.2021 Perşembe günü saat 09.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 23.06.2021 tarih ve 10350 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.



Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.



Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabı kapsamında Haziran ayı boyunca uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Kararı ile; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00­05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri uygulanacağı duyurulmuştur.



Öte yandan, ÖSYM Başkanlığının 11.06.2021 tarih ve 39302 sayılı yazısı ile 26­27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021Yükseköğretim Kurumları Sınavının; Cumartesi sabah (10.15­12.30), Pazar sabah (10.15­13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45­17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

1. Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00­17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00­15.30 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmamasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olmasına,

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü,sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının05.00­19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

4. 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00­18.00 saatleri arasında açılabilmelerine, bu yerlerde çalışanlarında belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,

5. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Valilik koordinasyonunda başta Belediye Başkanlığı olmak üzere ilgili birimlerce alınmasına,

6. Valilik tarafından; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, yerel yönetim ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınmasına,

Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,



Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 24.06.2021

