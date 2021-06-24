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Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Webinarı

Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Webinarı
ISPARTA
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Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Webinarı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahri KARLI moderatörlüğünde Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Isparta programı toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği tarafından organize edilen “Diyar Diyar Tarım Ekonomisi” Isparta programında Isparta Tarımı ve bölgede yapılan faaliyetler hakkında konuşulduğu.
ATED TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan programa, Başkanımız Ahmet ADAR, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp ADIGÜZEL, Isparta TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif ÖZONGUN ve Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can SELÇUK katıldı.
Moderatör Prof.Dr.Bahri Karlı’nın sorularını cevaplayan Başkanımız Ahmet Adar konuşmalarında şu sözlere yer verdi: “ Bütün katılımcılarımızı selamlıyorum. Biz Isparta Ticaret Borsası olarak, Tarımla Sanayileşen Isparta sloganıyla yola devam ediyoruz. 2019 yılı ihracatımız 210 Milyon Dolar. 2020 ihracatımız 205 Milyon Dolar. 2021 yılının 5 ayına kadar baktığımızda ihracatımız 189 Milyon 600 Bin Dolar. Yani 2021 yılı 2019 ve 2020 yılı ihracatını katlayarak gidiyoruz. Tarımsal ürün ihracatımız 33 Milyon 100 Bin Dolar. Yüzde 17.5 tarım ürünü ihracat ediyoruz. Yaş sebze ve meyve sektöründe sanayiden sonra üçüncü sıradayız. İhracatını yaptığımız ürünler ise, elma, kiraz, uçucu yağlar, domates, kesme çiçek ve su ürünleri. Elma ürününü Hindistan’a, Rusya, Libya ve Irak’a satıyoruz. Kemalpaşa’dan başlayıp en son Akşehir ve yüksek yerlerde yetişen kirazlarımızı kendi bölgemizdeki büyük ihracatçı firmalar toplayıp işliyor ve Almanya, AB ülkeleri, Hindistan ve Uzakdoğu’ya satıyoruz. Kirazda da çok ciddi anlamda ihracatçılarımız var. Emekleri için buradan hepsine teşekkür ediyorum çünkü Isparta’mızın adını tüm dünyaya duyurmuş oluyorlar. Uçucu yağlarda ise Fıransa, AB ülkeleri, Uzakdoğu ve Amerika Birleşik Devletleri’ne satıyoruz. Kesme çiçeğine de Avrupa Ülkelerine satıyoruz. Su ürünlerinde gene aynı şekilde. Gelmiş olduğumuz noktada şu anda 32 soğuk hava deposuna destek verildi. İlimizde toplam 450 bin ton kapasiteli 108 tane soğuk hava deposu var. Biz diyoruz ki Türkiye’deki en büyük soğuk hava deposu Isparta’da olduğun iddia ediyoruz. Saklama koşullarıyla, Atmosfer kontrollü ve paketleme tesislerinde şu anda dünyadaki teknolojide en ön sıralardayız. Ürünlerimizi en iyi şekilde dünyaya satmak için bütün ihracatçılarımız, çiftçilerimizle işbirliği içindedir. Şu anda da biliyorsunuz Isparta’da, ilk önce gül, sonra kiraz şu anda da kayısı başladı. Kayısı ürününde de belli bir tonaja ulaştık ve ihraç ediyoruz. Isparta dediğim gibi Tarımla Sanayileşen bir ilimiz. Daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Burada hepimize düşen görevler var. Hep birlikte el birliğiyle tarım ticaretini Isparta’da arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.
Toplantı, konuşmacıların yaptıkları kısa değerlendirmeler sonrasında son buldu.
Toplantı linkine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=8fvj4-K7WIc

Isparta Ticaret Borsası

 
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