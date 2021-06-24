ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI PİLOT GARAGE
Isparta'da şubesi bulunan Türkiye çapında da , 250'yi aşkın farklı noktada oto ekspertiz ve oto check-up hizmeti veren Pilot Garage, ikinci el araç sektörünün önemli oyuncularından Wowwo ve sahibinden.com ile büyük bir iş birliğine imza attı. Wowwo
ve sahibinden.com
Pilot Garage'ın sertifikalı uzmanları, son teknoloji cihazlarıyla TSE standartlarını karşılayan ekspertiz hizmetleriyle araç alım satımında kolaylık ve güven sağladığını ifade ediyor.
Ülkemizin en yaygın hizmet ağına sahip kurumsal oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, tarafsız yapısı, sertifikalı uzmanları ve son teknoloji teknik kontrol cihazlarıyla oto ekspertiz sektörünü kurumsallaştırıyor.
Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta Şubesi Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun; konuyla ilgili olarak "Sektörün en kıymetli markalarından birisi olan Wowwo ve Sahibinden.com ile yaptığımız iş birliği ile daha geniş bir kitleye ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz.. 250'yi aşkın bayiimizle araç alım satım sektörüne tarafsız ve şeffaf hizmet sunmaya devam edeceğiz."
ifadelerinı kullandı.
Bu iş ortaklığı sözleşmeleri ile Pilot Garage'ın kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyata satın alabiliyorsunuz.
Hizmet kapsamında; sahibinden.com‘dan beğendiğiniz araca ekspertiz yaptırmak için sitede yer alan ''ekspertiz 360''
kısmında Pilot Garage Oto Ekspertiz seçilir, sonra ekspertiz yapılacak şehir ve gerekli bilgiler verildikten sonra hazırlanan avantajlı paketlerden yararlanabilirsiniz.Adres: Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 ISPARTARandevu ve Bilgi için Telefon: 0 551 002 32 32Website ispartapilotgarage.com
Pilot Garage oto ekspertiz yapılan başlıca ekspertiz hizmetlerini şöyle sıralıyor...
MOTOR PERFORMANS TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilin motor performans testini dinamometre cihazı kullanarak yapıyoruz. Araçlarda motorun gücünü ve torkunu ölçmeye yarar.
ARIZA TESPİT
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto Arıza Tespit cihazıyla her marka ve model araç için bilgisayarlı arıza tespit cihazı kullanarak motordaki varsa arızaları tespit ediyoruz.
BOYA KAPORTA TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobil alım satımlarında en önemli unsur boya ve kaportanın daha önceden işlem görüp görmediğidir. Tüm kaporta elektronik olarak kontrol edilir.
SÜSPANSİYON TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç alım satımı sırasında test sürüşleriyle anlaşılamayacak sorunlardan birtaneside süspansiyon sisteminin durumudur.
ALT KONTROL TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto lifti ile araç kaldırılarak alt kısmı gözle incelenir. Otomobilin alt kısmından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımı ve tüm alt aksam kontrol edilir.
FREN TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç fren test cihazlarıyla hassas ölçümler sayesinde araç fren sistemindeki sorunlar grafik halinde rapor edililir. Hangi tekerde sorun olduğu tespit edilebiliyor.
YANAL KAYMA TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Aracınızın yanal kayma testini 1 km lik düz yol boyunca direksiyonu bıraktığınızda ki sapma mesafesini hesaplayarak rapor halinde sunuyoruz.
İÇ DIŞ EKSPERTİZ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobille ilgili iç ve dış tüm kontroller detaylı bir şekilde son teknolojik cihazlarla uzman personelimiz tarafından bilgisayarlarla yapılmaktadır.
SONUÇ / OTO EKSPERTİZ RAPORU
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilinizi güvenerek alım satımını yapabileceğinize dair detaylı bir raporu yazılı olarak siz değerli müşterilerimize veriyoruz.