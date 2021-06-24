ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI PİLOT GARAGE

Isparta'da şubesi bulunan Türkiye çapında da , 250'yi aşkın farklı noktada oto ekspertiz ve oto check-up hizmeti veren Pilot Garage, ikinci el araç sektörünün önemli oyuncularından Wowwo ve sahibinden.com ile büyük bir iş birliğine imza attı.

Adres:

Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

Randevu ve Bilgi için Telefon:

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MOTOR PERFORMANS TESTİ

ARIZA TESPİT

BOYA KAPORTA TESTİ

SÜSPANSİYON TESTİ

ALT KONTROL TESTİ

FREN TESTİ

YANAL KAYMA TESTİ

İÇ DIŞ EKSPERTİZ

SONUÇ / OTO EKSPERTİZ RAPORU

vePilot Garage'ın sertifikalı uzmanları, son teknoloji cihazlarıyla TSE standartlarını karşılayan ekspertiz hizmetleriyle araç alım satımında kolaylık ve güven sağladığını ifade ediyor.Ülkemizin en yaygın hizmet ağına sahip kurumsal oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, tarafsız yapısı, sertifikalı uzmanları ve son teknoloji teknik kontrol cihazlarıyla oto ekspertiz sektörünü kurumsallaştırıyor.Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta Şubesi Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun; konuyla ilgili olarakifadelerinı kullandı.Bu iş ortaklığı sözleşmeleri ile Pilot Garage'ın kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyata satın alabiliyorsunuz.Hizmet kapsamında; sahibinden.com‘dan beğendiğiniz araca ekspertiz yaptırmak için sitede yer alankısmında Pilot Garage Oto Ekspertiz seçilir, sonra ekspertiz yapılacak şehir ve gerekli bilgiler verildikten sonra hazırlanan avantajlı paketlerden yararlanabilirsiniz.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilin motor performans testini dinamometre cihazı kullanarak yapıyoruz. Araçlarda motorun gücünü ve torkunu ölçmeye yarar.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto Arıza Tespit cihazıyla her marka ve model araç için bilgisayarlı arıza tespit cihazı kullanarak motordaki varsa arızaları tespit ediyoruz.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobil alım satımlarında en önemli unsur boya ve kaportanın daha önceden işlem görüp görmediğidir. Tüm kaporta elektronik olarak kontrol edilir.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç alım satımı sırasında test sürüşleriyle anlaşılamayacak sorunlardan birtaneside süspansiyon sisteminin durumudur.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto lifti ile araç kaldırılarak alt kısmı gözle incelenir. Otomobilin alt kısmından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımı ve tüm alt aksam kontrol edilir.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç fren test cihazlarıyla hassas ölçümler sayesinde araç fren sistemindeki sorunlar grafik halinde rapor edililir. Hangi tekerde sorun olduğu tespit edilebiliyor.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Aracınızın yanal kayma testini 1 km lik düz yol boyunca direksiyonu bıraktığınızda ki sapma mesafesini hesaplayarak rapor halinde sunuyoruz.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobille ilgili iç ve dış tüm kontroller detaylı bir şekilde son teknolojik cihazlarla uzman personelimiz tarafından bilgisayarlarla yapılmaktadır.Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilinizi güvenerek alım satımını yapabileceğinize dair detaylı bir raporu yazılı olarak siz değerli müşterilerimize veriyoruz.