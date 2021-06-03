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Isparta'daki Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri

Isparta'da öğrenciler bu habere dikkat! Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla...

Isparta'daki Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri
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İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2021 - 38 -
Karar Tarihi : 03.06.2021
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2021 Perşembe günü saat 09.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih ve 9069 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Kararı ile 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 06 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30¬-12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların İlimiz ve İlçelerinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda;
1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin 05 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-¬16.00 saatleri arasında; 06 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-¬10.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,
2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediye Başkanlıklarınca alınmasına,
3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 06 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, 07.00¬-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
4. 06 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07.00¬-15.00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,
5. Valilik ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirleri milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 
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