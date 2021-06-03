İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 39 -

Karar Tarihi : 03.06.2021

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2021 Perşembe günü saat 09.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih ve 9070 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Kararı ile 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarihli ve 133681 sayılı yazısında; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 06 Haziran 2021 Pazar günü, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereğince söz konusu yazı ekindeki tabloda belirtilen yerlerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin yapılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede;

1. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 33’üncü maddesi gereğince; Isparta Merkez Kayıköy, Eğirdir İlçesi Havutlu Köyü, Gelendost İlçesi Aşağı Mahalle, Gönen İlçesi Kasap Mahallesi, Senirkent İlçesi Hamidiye Mahallesi, Yalvaç İlçesi Bahçelievler Mahallesi ve Yalvaç İlçesi Çetince Köyü’nde yapılacak olan muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde:

­ Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini

ibraz etmeleri,

­ Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,

­ İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak,

kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

2. 06 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına,

3. Muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak Seçim Koordinasyon Merkezinin 06 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunmasının sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine,

4. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79’uncu ve 82’nci maddelerinde yer verilen; seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine,

5. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,

6. Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamaların yapılarak, muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesine, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

