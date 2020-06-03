Isparta Hayvan Pazarının 02.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına, Vatandaşların Pazar dışında toplanarak hayvan alımı satımı yapmalarını önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıtaları ve kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, Hayvan Pazar girişlerinde araçların dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, Hayvan Pazarına girişlerde ateş ölçümünün yapılmasına ve 37,5 üstü olanlar ile maskesiz vatandaşların girişine izin verilmemesine, vatandaşlar için belirli bölgelere el dezenfektanları yerleştirilmesine, Normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesine ve hayvan pazarına alınacak vatandaşların bu konuda uyarılmasına, Hayvan Pazarının alanı dikkate alınarak sosyal mesafe kuralları kapsamında yetiştiricilerin içeri alınmasına, İlimiz genelindeki hayvan satış yerlerinde gerekli duyuruların yapılmasına,

Karar No : 2020 - 38 - Karar Tarihi : 02/06/2020Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 12.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.Bu kapsamda:Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020