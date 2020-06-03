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Isparta il hıfzıssıhha kararları (Çay Bahçeleri)

Hıfzıssıhha Kurul Kararı (02.06.2020-39) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler (Çay Bahçeleri)

Isparta il hıfzıssıhha kararları (Çay Bahçeleri)
ISPARTA
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Karar No : 2020 - 39 - Karar Tarihi : 02/06/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 37 sayılı kararı ile Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına karar verilmişti.
COVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, çay bahçelerinin açık alanda hizmet sunması, bu alanlara yoğun bir talep olması ve kişiler arası mesafenin korunamaması nedeniyle Koronavirüs (COVID-19) bulaş riski oluşturabileceği değerlendirildiğinden çay bahçeleri ve çay ocaklarında uyulması gereken kurallar yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
  1. Çay bahçelerinin faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilmesine,
  2. Çay bahçelerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve çay bahçesi içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
  3. Çay bahçelerinin giriş ve çıkışlarında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmasına,
  4. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı/engelleyici materyal konulmasına, (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba vb. bir blokaj materyali de olabilir.)
  5. Çay bahçelerinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmasına,
  6. Çay bahçelerine maske takılarak girilmesine, yeme/içme faaliyeti dışında maske takılması sürdürülmesine, maskesiz gelen müşteriler için maske bulundurulmasına,
  7. Çay bahçelerinin kapasitesinin (çalışanlar dahil) 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmesine,
  8. Masalar arası mesafenin her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesine, grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapılması halinde sandalyeler arası 60 cm’lik ve diğer masalarla aradaki 1,5 metrelik mesafenin korunmasına,
  9. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeninin sağlanmasına, masa yanlarına sandalye konulmamasına ve oturulmamasına,
  10. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeninin uygulanmasına veya iki masa birleştirilerek kullanılmasına, böylece karşılıklı oturma mesafesinin arttırılmasına,
  11. Bütün masa düzeni kurallarının masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanmasına,
  12. Masa ve sandalyelerin her müşteri kullanımının ardından deterjanlı bezle silinmesine, sonrasında da %70’lik alkolle dezenfekte edilmesine,
  13. Masa örtüsünün kullanılmamasına, şayet kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz ve hijyenik olanı ile değiştirilmesine,
  14. Servisin sadece personel tarafından yapılmasına ve servis süresince mesafenin korunmasına, temastan kaçınılmasına,
  15. Çay /kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardakların su ve deterjanla en az 60o C’de yıkanmasına,
  16. Kişilerin içeceklerini çay ocağından kendilerinin almamasına,
  17. Çay bahçelerinde yiyecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve servis alanlarının “Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne göre düzenlenmesine,
  18. Bulaş riski yüksek olduğundan şans oyunlarının (okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb.) oynanmamasına,
  19. Ödemelerin tercihen temassız yöntemlerle yapılmasına, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
  20. Çay bahçelerinin giriş/çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,
  21. Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
  22. Çay bahçeleri için genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmasına, müşteri kapasitesinin mesafe planına göre belirlenmesine, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmesine ve kapasite bilgisinin çay bahçelerinin girişinde görülebilir bir yere asılmasına,
Müşterilere Yönelik Önlemler
  1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık semptomları olanlar, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanların çay bahçelerine alınmamasına, tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
  2. Dışarıda görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına,
  3. Çalışanlar ve müşteriler arasındaki mesafenin korunmasına,
  4. Çay bahçelerine girmeden önce maske takılmasına, içeride yeme/içme faaliyeti dışında maskenin çıkarılmamasına, bez maske takılmasının yeterli olmasına, bunu yaparken bez maske kullanımına ilişkin kurallara uyulmasına,
  5. Çay bahçelerine girerken el antiseptiği kullanılmasına,
  6. Müşterilerin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin yüze değdirtmemesine, el hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmasına,
  7. Çay bahçelerinde yiyecek/içecek tüketilirken “Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne uygun hareket edilmesine,
Personele Yönelik Önlemler
  1. Personelin COVID-19’un bulaş yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
  2. Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmasına, ateş ölçen personelin, tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik kullanmasına, ateşi 38 oC’den yüksek olanların içeri alınmamasına, ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanların tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
  3. Personelin tümünün kuralına uygun maske takmasına, maskenin nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmasına,
  4. Personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, el hijyenini sağlamak için, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmasına,
  5. Personelin dinlenme odalarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumasına ve maske takmayı sürdürmesine, ortak yeme-içme ünitelerinde mesafe kuralına uygun olarak masa ve sandalyelerin düzenlenmesine, bu alanların kapasitesinin belirlenmesine ve belirlenen kapasite kadar personelin bu alanları kullanmasının sağlanmasına,
  6. Personelin kıyafetleri günlük olarak değiştirilmesine,
  7. Sahte güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaş riskini arttırabileceği için çay bahçelerinde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanmasına,
Çay Bahçelerinin Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
  1. Çay bahçelerinde genel temizliğin her gün düzenli olarak su ve deterjanla yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesine,
  2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
  3. Çay bahçelerinin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına, Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilecek olup, dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına,
  4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmasına,
  5. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilmesine,
  6. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o C’de yıkanmasına,
  7. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmasına,
  8. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmasına, hava ile el kurutma cihazlarının çalıştırılmamasına,
  9. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığının sağlanmasına,
  10. Tuvaletlerdeki batarya ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,
  11. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
 
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