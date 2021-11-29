EYT'LİLERDEN CHP'Yİ ZİYARET

Isparta'daki emeklilikte yaşa takılanlar siyasi parti ziyaretlerine ağırlık vermeye başladılar.EYT Isparta Şubesi Başkanı Bahri Yüceer ve beraberindeki heyeti unu kez durağı CHP İl Başkanlığı oldu. Heyeti İl Başkanı Yalım Halıcı kabul etti.EYT İl Temsilcisi Bahri Yüceer, "Yasa belli, mağduriyet belli, hukuksuzluk belli. 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilmesi maddesinin iptali bizim bütün sorunlarımızı çözmüş olacak.Aylık bağlanma oranlarıyla 30 yılın karşılığında 1.500 2.000 liralarla emekli olan arkadaşlarımızın varlığını en yakınlarımızdan görüyoruz. Bu sorunlar çözülünceye kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, görüşme sırasında CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özer"i arayarak konunun meclis gündeminde sıkça gündeme getirilmesini ve mağduriyetin beraberinde getirdiği yasal sorunların takipçisi olunmasını istedi. Özgür Özer, ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri olan EYT'nin çözümü için ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi.EYT'LİLER CHP İl Başkanı Yalım Halıcı'ya teşekkür ederek partiden ayrıldılar.