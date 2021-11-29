TÜRK SAĞLIK SEN'DE DEVİR

TESLİM TÖRENİ YAPILDI

21 Kasım 2021 Pazar günü Isparta Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimi kazanan mevcut Şube Başkan Yardımcısı Hayrettin Çiçen ve ekibi Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yücel Demiralay’dan mazbatasını aldı.Daha sonra Sendika Merkezi'nde devir teslim töreni yapıldı. Mevcut Şube Başkanı Mümtaz Kamil Durak’tan görevi devralan yeni Şube Başkanı Hayrettin Çiçen, hizmetlerinden dolayı Mümtaz Kamil Durak Başkan'a teşekkürlerini ve hediyesini sundu. Eski Başkan Mümtaz Kamil Durak yeni yönetime başarı ve yol açıkladığı diledi.