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Isparta'daki Emekliler Dikkat! ödemeye 1 ay kaldı

Isparta'daki Emekliler Dikkat! ödemeye 1 ay kaldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Emekliler dikkat! 1 ay kaldı, 2500 TL ödeme...
Emeklilerin tamamını ilgilendiren promosyon tutarları için bankalarla yeni sözleşme imzalamak gerekiyor. Emekliler kendilerine uygun buldukları bankalarla sözleşme yapmaya Mart ayında başlayacak.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon tarihi geldi. Promosyon ödemelerine ilişkin yapılan sözleşme bu ay bitiyor ve Mart ayı itibarıyla yani sözleşme yapılacak. Emekli maaşlarının yattığı bankalar, 1 Mart 2017’de emeklilere promosyon ödemeye başlamıştı. Maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 TL, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde olanlara ise 450 TL promosyon ödemesi yapışmıştı. Yapılan sözleşmenin süresi ay sonunda doluyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020’de ikinci promosyonu almaya hak kazanmış olacak. İkinci promosyon ödemesinin ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.
 
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINI ARAŞTIRIN

Taban promosyon oranlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, “Bu sürede açıklanmak zorunda çünkü önceki sözleşme 29 Şubat’ta bitecek. Yani 1 Mart itibarıyla emekli vatandaşlar, yeni promosyon ücretleri için bankalarla sözleşme yapabilecek. Ama emekliler çok acele etmesinler. Özel bankaların yapacağı kampanyaları iyi araştırsınlar” diye konuştu.

2020 Emekli Promosyonları
EMEKLİ PROMOSYONLARINA YÜZDE 100 ZAM TALEBİ

SGK’nın devlet bankalarıyla belirleyeceği promosyon ücretinin taban ücret olacağını dile getiren Gazi Aykırı, “Özel bankalar da bu taban ücret üzerinden kendi rakamlarını açıklayacak. Biz 7 emekli derneği olarak ‘Türkiye Emekliler Platformu’ çatısı altında promosyon pazarlığı için birleştik. Bizim beklentimiz daha önceki en yüksek promosyon ücreti olan 450 TL’ye yüzde 100 zam yapılarak bunun, 900 TL’ye çıkarılması” dedi.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Promosyon almak için emeklinin bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.


ÖZEL BANKALARDA 2.500 LİRAYA KADAR EMEKLİ PROMOSYONU

TEB, maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor.
QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.
Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Fibabanka, 450 TL’ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.
Denizbank, 450 TL’ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.
 

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