Vali Seymenoğlu Isparta32 Spor’la Buluştu

27.02.2020Vali Ömer Seymenoğlu, gösterdiği performansla BAL Ligi 7. grupta liderliğe yükselen Isparta32 Spor futbolcuları ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Yazgan, İkinci Başkan Galip Yaman, Teknik Direktör Turgut Kul ile bir araya geldi.Isparta32 Spor yönetimi, teknik heyeti ve oyuncularıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Vali Seymenoğlu, “Spor bizim olmazsa olmazımız, gençlerimizin örnek alacağı rol modeller sizlersiniz. Sporun her dalı bizim için çok önemli çünkü gençlerimizi sporla buluşturabildiğimiz takdirde, onların eğitim almasına katkı verebildiğimiz müddetçe emin olun ki birçok kötü alışkanlıkları gençlerimizden uzak tutuyoruz. Bundan dolayı spor kulüplerimize destek olmalıyız. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın da amatör spor kulüplerine destek olmasını bekliyoruz. Güzel bir ivme yakaladınız, inşallah bozulmaz, böyle devam ederseniz hedefiniz olan üst lige çıkma başarısını göstereceksiniz. Tabi bu başarılarda seyirci desteği de muhakkak olmalı. Takımı sadece yöneticilere, il yönetimine veya futbolculara bırakmamak lazım seyircilerinde sahiplenmesi lazım. Takım başarılı olsun, maç kazansın istiyorsak seyircilerimizin de ili temsil eden takıma yardım etmesi lazım.” dedi.Isparta 32 Spor yönetim kurulu başkanı Atakan Yazgan ise takıma verdiği destekten dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür ederken, Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul ise kalan 7 maçı da puan alarak geçeceklerini belirterek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.Görüşmede Vali Seymenoğlu ile tek tek tanışan futbolcular ise amaçlarının bu yıl şampiyonluk olduğunu yinelediler.