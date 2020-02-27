AFETLERE HAZIRLIK YILI ŞUBAT AYI ETKİNLİK TEMASI "GÖNÜLLÜ OL"

GÖNÜLLÜ OL

Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesini sağlamak.

AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.

AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek.

Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.

Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Nasıl Gönüllü Olurum

https://gonullu.afad.gov.tr

Gönüllülerin afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol alması ve faaliyetlere destek vermesi günümüzde afet yönetiminin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde gönüllülerin afet yönetimi süreçlerine dahil edilmesi, hu kapsamda görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi ve performanslarının izlenmesi önem arz etmektedir. AF AD, bu düşünceden hareketle Afetlere Hazırlık Yılı projesinin Şubat ayı temasını “Gönüllü ol” olarak belirledi.AFAD Gönüllüsü KimdirAF AD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.AFAD Gönüllülüğünün Hedefleri NelerdirAFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla pórtala () yönlendirilmektedir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur. 24.02.2020M. Ethem KılıçarslanIsparta İl Afet ve Acil Durum Müdürü