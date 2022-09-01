Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Motorinde 2 TL benzinde ise 1 TL'nin üzerinde indirim olması bekleniyor.

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Brent petrol fiyatının 94 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.Akşam saatlerinde indirimin daha da yüksek olabileceği söyleniyor.Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı kritik seviye olan 100 doların altında 99 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların altına düşerek günü 95 dolar seviyesinde kapattı.Motorin litresi 26.90 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.Motorin litresi 27.95 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.Motorin litresi 27.98 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.