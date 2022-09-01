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ISPARTA BAROSU BAŞKANI: ​ADLİ YIL BAŞLADI

ISPARTA BAROSU BAŞKANI: ​ADLİ YIL BAŞLADI
ISPARTA
G.Tarihi: 01.09.2022 19:35
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ADLİ YIL BAŞLADI
Isparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, mesleki sorunların çözüme kavuşmasını için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Çankaya,  "2022-2023 Adli Yılı’nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hâle gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır." dedi.

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