Yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı, Anadolunun her köşesinden farklı yörelere özgü birçok yöresel lezzetleri, Isparta'da Kolancı Şarküteri reyonlarında bulabilirsiniz.
Kolancı Şarküteri'de doğal sızma zeytinyağları raflarda yerini aldı.
Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın doğal ortamlarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları hem salata hemde yemeklerinize aromatik tadıyla daha fazla lezzet katacak.
KIRMA ve IZGARA ZEYTİN
Kaliteli zeytin türlerinden onlarcasını bulabileceğiniz Kolancı Şarküteri'de aynı zamanda Hatay'ın meşhur kırma zeytinini ve ızagarada közlenmiş zeytin de bulmanız mümkün.
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31