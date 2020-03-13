NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

Kolancı Şarküteri'de doğal sızma zeytinyağları raflarda yerini aldı.

KIRMA ve IZGARA ZEYTİN

Adres:

0532 676 76 31













































Yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı, Anadolunun her köşesinden farklı yörelere özgü birçok yöresel lezzetleri, Isparta'da Kolancı Şarküteri reyonlarında bulabilirsiniz.Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın doğal ortamlarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları hem salata hemde yemeklerinize aromatik tadıyla daha fazla lezzet katacak.Kaliteli zeytin türlerinden onlarcasını bulabileceğiniz Kolancı Şarküteri'de aynı zamanda Hatay'ın meşhur kırma zeytinini ve ızagarada közlenmiş zeytin de bulmanız mümkün.Kültür sineması yanı No:6