Değerli öğrencilerimiz,üniversiteler 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmiştir. Bu süre zarfı içinde online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacaktır.Ara sınavlar (vize) ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ara sınavların ne zaman yapılacağı ileriki günlerde duyurulacaktır. Tatil kararı stajı olan öğrencilerimizi de kapsamaktadır.Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya istinaden yayınlanan basın açıklaması ile "Yetenek Her Yerde" kapsamında yapılan ve 16-17 Mart tarihlerinde de Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılması planlanan GÜNKAF'20 kariyer etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir.İlker Hüseyin ÇarıkçıSDÜ Rektörü