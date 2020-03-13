*Önemli Duyuru!!!*

“Corona virüsü nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına” dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Sosyal Medya Hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım *GERÇEK DIŞIDIR.* Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum *SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.* İtibar edilmemesi istirham olunur.

*Hasan Güçlü*

*_Diyanet İşleri Başkanlığı_*

*_Özel Kalem Müdürü_*



ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ