Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal/ticareti ve yasa dışı ekim olayları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Yenişarbademli ilçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde, Konya ili Beyşehir ilçesi Gölyaka köyünde ikamet eden (2) şahsın yasa dışı ekim yaptığı bilgisi alınmıştır.24 Ağustos 2022 tarihinde Yenişarbademli ilçesi Pınarbaşı mahallesinde arazide ve (2) şüpheli şahsın ikametlerinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan faaliyet neticesinde; arazide ekili haldeele geçirilmiş olup, şüpheli D.A. (34) ve T.A (32)alınmış ve adli işlem başlatılmış olup, ele geçirilen malzemelere el konulmuştur.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.