ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



01/08/2022 - 22/08/2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından; İlimizin değişik noktalarında yapılan 165 Şok Uygulamada 9544 şahıs sorgulanmıştır. Bunun sonucunda değişik suçlardan aranma kaydı olan 9 şahsın yakalanması yapılarak şahısların adli birimlere sevki sağlanmıştır. Yakalanan şahıslardan; “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 4 YIL 2 AY kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs; “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan 2 Yıl 7 Ay, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs adli mercilerdeki işlemleri tamamlanarak TUTUKLANMIŞTIR.



Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek 8 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.



Yapılan uygulamalar sonucunda;

-2 adet çalıntı motosiklet

-1 adet ruhsatsız tabanca

-1 adet kurusıkı tabanca

-1 adet ruhsatsız av tüfeği

-3 adet tabanca mermisi

-50 adet kurusıkı tabanca mermisi

-7 adet kesici ve delici alet ele geçirilmiştir.



Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.



Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ