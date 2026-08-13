Sav'a Yaşlı Bakım Evi müjdesi! Temel festivalde atılıyor

Sav'a büyük sosyal yatırım! Yaşlı Bakım Evi ve Misafirhane'nin temeli festivalde atılacak

Festivalde temel atma heyecanı yaşanacak

"Sav için önemli bir yatırım"

– Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı makamında ziyaret ederek beldede yürütülen projeler ve planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Gerçekleşen ziyarette Sav Belediyesi'nin devam eden çalışmaları, belediyeye kazandırılan hibe destekleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Başkan Avşar, beldeye sağlanan desteklerden dolayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a teşekkür ederek, katkılarının Sav'ın gelişimine önemli değer kattığını ifade etti.Başkan Mustafa Avşar, 22-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecekkapsamında Sadir Durmaz'ı da festivale davet ettiklerini açıkladı.Festival programının yalnızca kültürel etkinliklerden ibaret olmayacağını belirten Avşar, beldenin sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacaksöyledi.Yaşlı Bakım Evi ve Misafirhane Projesi'nin, özellikle yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli bir sosyal yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Avşar, projenin aynı zamanda beldeye gelen misafirlerin ağırlanmasına yönelik önemli bir ihtiyacı da karşılayacağını ifade etti.Başkan Avşar, "Sav'ımızın geleceğine değer katacak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Yaşlı Bakım Evi ve Misafirhane Projesi de bunların en önemlilerinden biri olacak. Desteklerinden dolayı MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.Festival kapsamında gerçekleştirilecek temel atma töreniyle birlikte Sav Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri resmen başlamış olacak.