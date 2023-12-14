Isparta'da Yeşil Sanayi Destek Programı Nasıl Olacak?

Isparta'da Yeşil Sanayi Destek Programı Nasıl Olacak?
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KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümüne öncülük ediyor
Yeşil dönüşümün verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

''8 Aralık 2020 tarihinde Gebze'de Bilişim Vadisi'nde Sayın Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Türkiye Yeşil Sanayi Projesini başlattı.
Bu proje kapsamında KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı da yürürlüğe girdi.
Bu program ile iklim değişikliği ile mücadele eden Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümünün sağlanması, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesir edilmesi ve ülkemizin Avrupa Birliği başta olmak üzere üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilme savaşlanmaktadır.
Bu program kapsamında iki adet proje teklif çağrısı yürürlüğe girdi.
Bu teklif çağrılarının başvuruları 8 Aralık'da başladı.
30 Kasım 2024 tarihinde de proje teklif çağrısı sona erecek.''

Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi
ve sanayide temiz ve döngüsel ekonomi başlığı adı altında açılan iki farklı çağrının son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2024.

''Bu program kapsamında iki adet proje çağrısı, proje teklif çağrısı yürürlüğe girdi.
Bu teklif çağrılarının başvuruları 8 Aralık'da başladı.
30 Kasım 2024 tarihinde de proje teklif çağrısı sona erecek.''

Her iki proje teklif çağrısının detaylarını anlatan KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım desteklerin geri ödemeli olduğunu söyledi.

''Birinci çağrımız sanayi kobülerinin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi proje teklif çağrısıdır.
Bu çağrı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarının 14 milyon liraya kadar desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Geri ödemeli bir destek olduğunu belirtmemiz gerekir.
İkinci çağrı ise sanayide temiz ve döngüsel ekonomik proje teklif çağrısıdır.
Bu çağrı ile enerji, su ve ham madde verimliliği sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü,
endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomik konu başlıklarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin hazırlayacakları projelere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacaktır.
Destek programı kapsamında verilen destekler geri ödemeli destekler olup geri ödeme süreci proje süresince yapılmayacak.
Proje bittikten sonra, 12 ay sonra geri ödeme süreci başlayacak.
Toplamda 24 ayda daha doğrusu ilave 24 ayda 6 eşit taksit de 4'er aylık vadeler halinde geri ödeme sağlanacaktır.''

Sanayi kobilerin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi proje teklif çağrısının 14 milyon liraya kadar desteklendiğini belirten il müdür Yıldırım, proje bütçesi en az 1 milyon lira olmalı dedi.

''Sanayi kobilerinin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi proje teklif çağrısı kapsamında işletmelerin makine ve teçhizat giderlerine destek sağlanacaktır.
Özellikle mikro işletmelerin bu projeye başvuru yapamadığını belirtmemiz gerekir.
İlgili sektörler bu proje teklif çağrısına başvuru yapabilecek, ilgili sektörler şunlar imalat sektörünün tümü başvuru yapabilecektir.
Toplam ve parakende ticaret sektörleri başvuru yapabilecektir.
Bilgi ve iletişim sektörü, bilimsel mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, diğer hizmet faaliyetleri yürüten işletmeler bu programa başvuru yapabilecektir.
Bu programa başvuru yapabilecek işletmelerin en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekir.
Bilanço usulüne göre, Bilanço esasına göre defter tutması gerekir.
Proje toplam bütçesinin en az 1 milyon TL olması gerekir.
Güneş enerji sistemi kapsamında işletmelerin gerçekleştirileceği yatırımların çatı üstü veya işletmelerin faaliyet gösterdiği binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapılması esastır.''

Sanayide temiz ve döngüsel ekonomi proje teklif çağrısının da detaylarını anlatan il Müdürü Yıldırım, temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçmesini amaçlıyoruz diye konuştu.

''İkinci çağrımız sanayide temiz ve döngüsel ekonomi proje teklif çağrısıdır.
Bu teklif çağrısının amacı sanayi sektöründe faaliyet gösteren kobelerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.
Bu çağrı ile yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.
Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirmesi amaçlanmaktadır.
Çağrı kapsamında personel giderlerine, makine teçsat giderlerine, yazılım giderlerine ve hizmet alım giderlerine destekle sağlanacaktır.
Sadece bir çağrıdan yararlanabilecek olan işletmeler www.cosgap.go.tr internet adresinden başvuru yapabilecekler.
Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında iki adet çağrıdan birine başvuru yapabilecek işletmelerimiz.
Yeşil Sanayi programı mevzuatına cosgap.go.tr adresinden yani internet web sayfamızdan ulaşılabilmesi mümkündür.
Ayrıca 444-1567 numaralı çağrı merkezimizden de bilgi alınabilecektir.''
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